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Дипломаты РФ смогут встретиться с задержанным в Бостоне россиянином во вторник
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    Дипломаты РФ смогут встретиться с задержанным в Бостоне россиянином во вторник

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    Дипломаты РФ смогут встретиться с задержанным в Бостоне россиянином во вторник

    Вашингтон, 7 августа. Российские дипломаты смогут встретиться с задержанным в Бостоне гражданином России уже во вторник.

    Об этом накануне сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах, добавив, что соответствующий запрос в Бюро тюрем США с просьбой о встрече с задержанным уже направлен.

    Напомним, что речь идет о 33-летнем Максиме Суверине, который был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований прямо в воздушной гавани Бостона. Россиянина обвиняют в экономических преступлениях.

    Как напоминает «Газета.ru», всего же на территории Соединенных Штатов Америки в течение короткого промежутка времени сотрудниками спецведомства были задержаны четверо россиян.

    Один человек был арестован в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк, а остальные, как выяснилось позже, находятся в Лос-Анджелесе. Эти люди проходят по делу, которое рассматривает магистратский суд Южного округа Нью-Йорка.

    Автор: Константин Терехов
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