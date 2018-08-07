Ученые из США опровергли миф об эволюции человека

Вашингтон, 7 августа. Американские ученые в ходе очередных исследований выяснили, что ген под названием FOXP2 не дал Homo Sapiens каких-либо эволюционных преимуществ.

Размышления на тему содержатся в заметке, которая была опубликована в научном журнале Cell. Итак, ученые выяснили, что этот самый ген, который связан с речью и обучаемостью языкам, никак не сказался на эволюции человека.

Отмечено, что в описываемом исследовании ученые изучали различные генетические варианты FOXP2. В итоге оказалось, что если рассматривать человеческие расы по отдельности, то различий не находится.

Скорее всего, дело в том, что при миграции людей из Африки, где зародилась человеческая жизнь, некоторые варианты FOXP2 стали распространяться за пределами африканского континента.

Как напоминает «Газета.ru», ранее считалось, что ген под названием FOXP2 дал современным людям языковое преимущество над неандертальцами и другими видами рода Homo.