Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России

Москва, 7 августа. Сервис Tutu.ru провел в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опрос, чтобы определить самые нелепые и смешные названия населенных пунктов в стране.

Опрос охватил более 11 тысяч респондентов. По его итогам победила деревня Чуваки в Пермском крае. Второе и третье места достались селу Мошонки в Калужской области и деревне Варварина Гайка в Саратовской области.

Сервис уточняет, что победитель конкурса получит специальный кубок. Его доставят в деревню Чуваки и вручат главе местной администрации.

Среди принимавших участие в последнем туре голосования населенных пунктов также оказались деревня Колбаса в Новосибирской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Жадины в Новгородской области, деревня Кура-Цеце в Краснодарском крае, город Дно в Псковской области и деревня Добрые Пчелы в Рязанской области.