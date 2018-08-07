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Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России
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    Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России

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    Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России

    Москва, 7 августа. Сервис Tutu.ru провел в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опрос, чтобы определить самые нелепые и смешные названия населенных пунктов в стране.

    Опрос охватил более 11 тысяч респондентов. По его итогам победила деревня Чуваки в Пермском крае. Второе и третье места достались селу Мошонки в Калужской области и деревне Варварина Гайка в Саратовской области.

    Сервис уточняет, что победитель конкурса получит специальный кубок. Его доставят в деревню Чуваки и вручат главе местной администрации.

    Среди принимавших участие в последнем туре голосования населенных пунктов также оказались деревня Колбаса в Новосибирской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, деревня Жадины в Новгородской области, деревня Кура-Цеце в Краснодарском крае, город Дно в Псковской области и деревня Добрые Пчелы в Рязанской области.

    Автор: Виктор Мальцев
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