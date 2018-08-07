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Сирия: ВВС САР нанесли точечные удары по позициям ИГИЛ в Эс-Сувейде и Хаме
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    Сирия: ВВС САР нанесли точечные удары по позициям ИГИЛ в Эс-Сувейде и Хаме

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    Сирия: ВВС САР нанесли точечные удары по позициям ИГИЛ в Эс-Сувейде и Хаме

    Дамаск, 7 августа. Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 в провинциях Эс-Сувейда и Хама, сообщает Presstv.

    В результате точечных ударов Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики были ликвидированы десятки террористов, уничтожены боеприпасы и транспорт боевиков. Также авиаударами были разрушены укрепленные позиции террористов, многие из находившихся на них боевиков получили ранения.

    Ранее Газета.ru сообщила, что правительственные войска уничтожили последний бастион террористов ИГИЛ на северо-западе страны в провинции Эль‐Кунейтра. Под контроль правительства перешло множество населенных пунктов, в плен сдались более 150 боевиков. Операция проводилась при поддержке военной авиации ВКС России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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