Сирия: ВВС САР нанесли точечные удары по позициям ИГИЛ в Эс-Сувейде и Хаме

Дамаск, 7 августа. Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 в провинциях Эс-Сувейда и Хама, сообщает Presstv.

В результате точечных ударов Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики были ликвидированы десятки террористов, уничтожены боеприпасы и транспорт боевиков. Также авиаударами были разрушены укрепленные позиции террористов, многие из находившихся на них боевиков получили ранения.

Ранее Газета.ru сообщила, что правительственные войска уничтожили последний бастион террористов ИГИЛ на северо-западе страны в провинции Эль‐Кунейтра. Под контроль правительства перешло множество населенных пунктов, в плен сдались более 150 боевиков. Операция проводилась при поддержке военной авиации ВКС России.

1 Организация запрещена на территории РФ.