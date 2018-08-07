Сирия: САА нанесла точечные удары по позициям террористов в Эс-Сувейде

Дамаск, 7 августа. Сирийская арабская армия на фоне ударов по позициям запрещенной в РФ группировки ИГ1 продолжает дислокацию войск в провинции Эс-Сувейда.

Как сообщает агентство SANA, в настоящее время подразделения правительственной армии продолжили усиливать дислокацию в направлении Свейда Аль-Бадии, параллельно проводя удары по позициям ИГИЛ1.

Напомним, что накануне подразделения САА совместно с саперами во время обследования населенных пунктов в районе реки Ярмук (провинция Даръа) нашли склад боеприпасов, оставленный боевиками, которые покинули регион.

К слову, в данный момент подразделения Сирийской арабской армии зачищают освобожденные от боевиков «Исламского государства»1 районы провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.