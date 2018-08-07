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Сирия: в Латакии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток
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    Сирия: в Латакии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток

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    Сирия: в Латакии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток

    Дамаск, 7 августа. В Латакии после освобождения сирийской провинции от боевиков возобновила работу одна из крупнейших в стране фабрика по производству ниток.

    «До войны мы производили 15 тысяч тонн продукции в год, сейчас пять тысяч тонн. Но главное — наша фабрика заработала и развивается», — рассказал журналистам директор предприятия Назер Бермиш.

    По словам Бермиша, продукция возглавляемой им фабрики пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и за пределами Сирии. Даже сейчас пятая часть товара уходит на экспорт.

    К слову, на фабрике, которая пока загружена на треть от своих возможностей, сейчас трудятся около 2,5 тысяч человек. Предприятие обеспечило работой не только жителей Латакии, но и беженцев из Идлиба и Дейр-эз-Зора

    РИА Новости напоминают, что бои САА при поддержке ВКС РФ с террористами проходили в провинции Латакия в 2015–2016 годах. Полностью территория от бандитов была освобождена более двух лет назад.

    Как добавляет RT, в настоящее время в провинцию Латакия продолжают возвращаться мирные жители, которые вынуждены были  покинуть родные дома во время военных действий.

    Автор: Константин Терехов
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