Правительство Великобритании призвали использовать контракты Минобороны в переговорах по Brexit

Лондон, 7 августа. Бизнес-консультант британского правительства Робин Саутвелл обвинил Минобороны в заключении выгодного для ЕС контракта вместо того, чтобы использовать его в переговорах по Brexit. Об этом сообщает The Times.

Саутвелл призвал главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона пересмотреть условия сделки с германо-нидерландским консорциумом Artec. Договор предусматривает приобретение 500 бронированных автомобилей для британской армии на три миллиарда фунтов стерлингов. По словам Саутвелла, сделка заключена в «тревожной, но, к сожалению, не необычной последовательности» в то время, как власти ЕС заблокировали доступ британским компаниям к контрактам в оборонной сфере.

Бизнес-консультант обвинил правительство в неспособности согласовать свои действия во взаимоотношениях с ЕС.

«Индивидуальные отделы регулярно [ведут переговоры] с партнерами из ЕС и проявляют ограниченную замкнутость в их неспособности связать эти сделки с более широкими переговорами по Brexit», — заявил Саутвелл.

Он напомнил, что ЕС отстранил Великобританию от участия в производстве элементов безопасности спутниковой навигационной системы Galileo. Бизнес-консультант выразил недоумение тем, что Великобритания не поставила подписание выгодного для ЕС контракта в зависимость от своего участия в проекте Galileo.