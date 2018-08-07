Жители России смогут забирать на почте посылки без паспортов и извещений

Москва, 7 августа. Россияне смогут пользоваться рядом услуг «Почты России» без предъявления документов, удостоверяющих личность.

В частности, отныне в почтовых отделениях можно будет забирать заказные письма и посылки, не заполняя извещения и не показывая паспорт. Правда, для этого надо будет завести электронную подпись.

Несложную процедуру можно пройти как в отделениях «Почты России», так и на официальном сайте учреждения. После этого, придя, к примеру, за посылкой, достаточно назвать свою фамилию или трекинг-номер отправления.

После этого на номер телефона получателя посылки приходит код подтверждения, который необходимо будет назвать оператору почты и после этого получить то или иное отправление.

Как сообщают «Известия», таким образом, внедрив нововведение, в «Почте России» рассчитывают, что очереди к окошкам для получения писем и посылок сократятся в пять раз.

Правда есть одно «но»: таким инновационным способом в почтовых отделениях можно получать отправления, которые не требуют оплаты.

