Сирия: большинство жителей города Эль-Ганто в провинции Хомс вернулись домой

Дамаск, 7 августа. Большая часть мирных жителей в свое время бежавших от войны вернулись в город Эль-Ганто сирийской провинции Хомс.

По словам главы администрации населенного пункта Абдусаляма Джехвада, в настоящее время численность города насчитывает около 13 тысяч человек, а до войны в Эль-Ганто проживало около 16 тысяч.

Чиновник добавил, что власти начали восстанавливать инфраструктуру города, большую помощь оказывает центральное правительство. В первую очередь идут работы над восстановлением электро- и водоснабжения.

«Мой сын родился в лагере для беженцев, он еще не знает, что такое свой дом. В годы войны мы не могли нормально питаться, иногда у нас не было крыши над головой, но теперь все это закончилось», — рассказал журналистам Абшелям Мони.

«Мы вернулись домой, и государство сразу же помогло нам с восстановлением дома. Моя жена нуждается в лечении — мы уже получили направление в больницу в Хомсе», — добавляет Абдельнасар Эбра.

Как сообщает РИА Новости, город Эль-Ганто находится вблизи столицы провинции, во время боевых действий он оказался на линии соприкосновения боевиков и правительственной армии.

«Ридус» напоминает, что в настоящее время в Хомс, как и другие регионы Сирийской Арабской Республики, продолжают возвращаться беженцы — как с территории страны, так и из сопредельных государств.