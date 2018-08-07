Руководители 24 организаций со всего мира потребовали удалить антисемитские сообщения из Facebook

Лондон, 7 августа. Руководители 24 институтов, музеев и других организаций со всего мира потребовали от основателя Facebook Марка Цукерберга удалить из соцсети антисемитские посты, сообщает The Times.

По данным издания, в соцсети распространяются материалы, в которых отрицается Холокост, а еврейский народ называется «варварским и антисанитарным». Материалы объявили оскорбительными, но Facebook не спешит удалять их.

В направленном Марку Цукербергу открытом письме представители общественности потребовали предпринять действия в отношении антисемитского контента. Письмо подписали руководители 24 музеев, институтов и других организаций со всего мира. Среди подписантов оказались генеральный директор Имперских военных музеев Великобритании Дайан Ли, директор Еврейского музея в Берлине, профессор Питер Шефер и председатель Британского национального центра и музея Холокоста Генри Грюнвальд.

«Facebook не должен допускать полной и абсолютной лживости о Холокосте и о еврейском народе. Вирулентный антисемитизм — это проверенный путь, который ведет от риторической ненависти к действиям насилия», — говорится в письме.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Марк Цукерберг отказался удалять сообщения пользователей с отрицанием Холокоста. Он отметил, что считает такие комментарии оскорбительными, но их могут допускать неверно осведомленные или не правильно трактующие факты люди. Цукерберг также заявил, что, по его мнению, в Facebook не должно быть людей, которые «решают, что является правдой, а что нет».