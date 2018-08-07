Пентагон запретил военным США использовать приложения с геолокацией

Вашингтон, 7 августа. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки запретило своим военным использовать на электронных устройствах приложения со встроенной геолокацией.

Об этом накануне сообщили в Пентагоне, добавив, что запрет вступает в силу немедленно, при этом он касается, как личных гаждетов, так и служебных устройств, и установленных на них программ.

При этом это не тотальный запрет, распространяется он только во время проведения тех или иных военных операций. Во время прохождения обычной службы приложениями можно пользоваться.

«Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных и потенциально создать непреднамеренные риски безопасности и повысить риск для объединённых сил и миссий», — цитирует URA.RU военное ведомство США.

Как напоминает РИА Новости, ранее в сети появились данные о военных объектах Соединенных Штатов. Данные «считывало» и публиковало одно из спортивных приложений.