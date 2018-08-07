Эксперты рассказали, чем может кончиться бой Су-35 с истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35

Вашингтон, 7 августа. Российский истребитель Су-35 во многом превосходит западные аналоги, но его перспективы в случае столкновения с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35 пока не ясны, считают эксперты журнала The National Interest.

Специалисты подробно рассмотрели технические характеристики и вооружение Су-35, отметив его сверхманевренность, высокую скорость (до 2,25 Мах), «рабочий потолок» в 18 тысяч метров и дальность полета до 4,5 тыс. км.

Из вооружения истребителя эксперты выделили имеющие дальность свыше 190 километров ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, способные поражать цели на близком расстоянии ракеты с инфракрасным управлением Р-74, ракеты средней и высокой дальности Р-27 и Р-37. Последние рассчитаны на борьбу с системами дальнего радиолокационного обнаружения.

С самолетами-невидимками Су-35 может бороться с помощью радара «Ирбис-Е» и оптико-локационной системы ОЛС-35, в которую входит тепловизор, действующий в радиусе 80 километров и осуществляющий сопровождение цели.

По мнению экспертов, благодаря такой вооруженности Су-35 превосходит западные аналоги четвертого поколения, в том числе европейские самолеты «Рафаль» и «Еврофайтер», а также американские F-15.

В столкновении с самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35, по мнению NI, преимущества Су-35 будут не такими заметными. Американские истребители смогут обнаружить самолет на расстоянии до 160 километров и встретить его градом ракет. Но если Су-35 войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения, то сможет дать отпор истребителям-невидимкам.