Киев, 7 августа. Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что прекращение железнодорожного сообщения с РФ поможет реализации проекта «Северный поток — 2». Мнением Кава поделился в интервью телеканалу NewsOne.

По словам экс-замминистра, решение прекратить железнодорожное сообщение с Россией представит Украину ненадежным партнером.

«В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам «Северного потока — 2», — заявил Кава.

Бывший чиновник отметил, что такие шаги покажут, что Украина может без предупреждения принимать политические решения, а это стимулирует поиски «более стабильных вариантов транспортировки».

Также Кава подчеркнул, что Россия может предпринять в отношении Украины ответные меры, что будет стоить украинской экономике нескольких десятков миллиардов гривен в год.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность «потока» составит 55 млрд кубометров в год. Разрешение на его строительство уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Для реализации проекта также требуется согласие Дании.

Против «Северного потока — 2» выступают Польша, Латвия и Литва, называя проект политическим. Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита российского газа. США планируют поставлять в Европу более дорогой сжиженный природный газ (СПГ), поэтому также выступают против строительства «Северного потока — 2».

Москва неоднократно заявляла, что относится к «Северному потоку — 2» исключительно как к экономическому проекту, и призывает не рассматривать газопровод как инструмент влияния.