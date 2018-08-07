СМИ узнали, где провел прошлую неделю Порошенко

Киев, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко находился с частным визитом в Евросоюзе в течение прошлой недели, сообщают со ссылкой на администрацию главы государства украинские СМИ.

«С 29 июля по 5-е августа президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч», — говорится в сообщении.

СМИ уточняют, что Петр Порошенко полностью оплатил поездку за свой счет, с 6 августа он находится в Киеве на своем рабочем месте.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины «пропал» на неделю после проведенного 28 июля крестного хода. Большинство специалистов предполагало, что глава государства выехал за границу. Позже телеканал «360» сообщил, что Петра Порошенко видели вместе с семьей в одном из киевских ресторанов.