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Посольство России обратилось в Госдеп США за разъяснениями о ситуации с задержанными ФБР россиянами
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    Посольство России обратилось в Госдеп США за разъяснениями о ситуации с задержанными ФБР россиянами

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    Посольство России обратилось в Госдеп США за разъяснениями о ситуации с задержанными ФБР россиянами

    Вашингтон, 7 августа. Посольство России в США следит за развитием ситуации с задержанными ФБР россиянами и обратилось в Госдепартамент за разъяснениями. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

    «Обратились в госдепартамент за разъяснениями по данному факту​​​. Запросили информацию о местонахождении арестованных», — говорится в сообщении.

    В дипмиссии отметили, что дипломаты работают над установлением прямой связи с задержанными россиянами, чтобы убедиться в соблюдении их прав и готовы оказать при необходимости консульскую помощь.

    По делу о крупном мошенничестве в США задержаны пять граждан России: Кирилл Дедусев, Максим Суверин, Алексей Ливадный, Станислав Лисицкий и Николай Тупикин, сообщает РИА Новости. В конце июля Минюст Соединенных Штатов сообщил о том, что в крупном мошенничестве на продаже автомобилей обвиняются 25 человек, в том числе семь россиян, граждане других стран постсоветского пространства, Турции и США.

    Автор: Виктор Мальцев
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