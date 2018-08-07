Посольство России обратилось в Госдеп США за разъяснениями о ситуации с задержанными ФБР россиянами

Вашингтон, 7 августа. Посольство России в США следит за развитием ситуации с задержанными ФБР россиянами и обратилось в Госдепартамент за разъяснениями. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

«Обратились в госдепартамент за разъяснениями по данному факту​​​. Запросили информацию о местонахождении арестованных», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что дипломаты работают над установлением прямой связи с задержанными россиянами, чтобы убедиться в соблюдении их прав и готовы оказать при необходимости консульскую помощь.

По делу о крупном мошенничестве в США задержаны пять граждан России: Кирилл Дедусев, Максим Суверин, Алексей Ливадный, Станислав Лисицкий и Николай Тупикин, сообщает РИА Новости. В конце июля Минюст Соединенных Штатов сообщил о том, что в крупном мошенничестве на продаже автомобилей обвиняются 25 человек, в том числе семь россиян, граждане других стран постсоветского пространства, Турции и США.