Медведев рассказал, почему Саакашвили напал на Южную Осетию в 2008 году

Москва, 7 августа. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывал на поддержку США во время грузино-югоосетинского конфликта. Такое мнение озвучил занимавший пост президента России действующий премьер-министр Дмитрий Медведев.

В интервью газете «Коммерсант» глава кабмина рассказал, что в 2008 году Саакашвили высказал желание восстановить отношения с Россией. В ответ Медведев предложил помощь в решении внутреннего конфликта. С тех пор президент Грузии «пропал».

«Мы о чем-то договорились — о каких-то встречах, контактах, и я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушёл со связи. Я тогда не придал этому большого значения, но теперь склонен считать, что это уже была выработанная линия», — сообщил Медведев.

Премьер отметил, что Саакашвили надеялся на то, что новый президент России «займет иную позицию» в отношениях с правительством и лично с ним и «просто не будет вмешиваться» и реагировать на действия, которые могли предпринять в отношении российских миротворцев и живущих в Абхазии и Южной Осетии граждан России.



С другой стороны, по мнению Медведева, Саакашвили провел «полномасштабные консультации со своими покровителями», прежде всего с США. Премьер напомнил о встречах экс-президента с Дэниэлом Фридом и Кондолизой Райс.

«И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», — заявил Медведев.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», а войска атаковали и разрушили часть столицы республики Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, Россия ввела в республику войска и вытеснила грузинских военных после пяти дней боевых действий.