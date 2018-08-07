Brexit без заключения сделки с ЕС является угрозой для общественной безопасности ― британская полиция

Лондон, 7 сентября. «Жесткий» Brexit – то есть, выход Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем, является угрозой для общественной безопасности, предостерегает руководство британской полиции. Это следует из его корреспонденции, попавшей в руки журналистов.

Руководство британской полиции обратилось к министру внутренних дел королевства Саджиду Джавиду с призывом немедленно подготовить план действий на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки.

В письме, которое попало в руки СМИ, отмечается, что в случае «жесткого» выхода Великобритании из ЕС, полиция понесет существенные потери в области «оперативных мощностей», лишившись доступа к крайне важным заграничным базам данных и следственным органам.

Если Brexit пройдет по «жесткому сценарию» ― то есть, Великобритания покинет ЕС без 21-месячного переходного периода, одобренного Брюсселем ― то Соединенное Королевство будет немедленно отключено ото всех баз данных, которые используются европейской полицией. Среди прочего, Лондон также лишится общеевропейской базы данных с записями совершенных преступлений.

По мнению полицейского руководства, работа правоохранительных органов Великобритании в таких условиях будет чрезвычайно сложна, поэтому крайне необходимо, чтобы министерство внутренних дел подготовило экстренный план на случай «жесткого» Brexit.

«Для работы полиции без использования европейских инструментов понадобятся значительные ресурсы, причем даже в этом случае эффективность полиции серьезно снизится, что поставит общественную безопасность под удар», ― гласит текст опубликованного The Times и другими британскими СМИ письма.

Как отметил ранее Марк Карни, президент английского Центробанка, в данный момент вероятность выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки «тревожно велика». Эта ситуация уже оказала негативное влияние на британскую валюту – фунт стерлингов на фоне уязвимого положения Лондона продолжил свое падение, опустившись на рекордно низкий уровень относительно доллара с сентября прошлого года.