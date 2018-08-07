Похожее на Голлума существо попало на видео в Канаде

Оттава, 7 августа. Группа туристов сняла в ночном лесу в канадской провинции Квебек существо, напоминающее персонажа экранизации книг Джона Толкина «Властелин Колец» и «Хоббит» — Голлума. Запись «Жуткое видео безымянного существа снято в лесах Канады» опубликована на канале Kong Viral в сервисе YouTube.

В подписи автор видео поясняет, что запись сделала путешествующая по Канаде семья, не выходя из автомобиля. Автор кадров снимал пасущегося у обочины лося, но потом заметил выползающее из темноты существо.

Автор отмечает, что оно передвигалось перебежками, то вставая на две ноги, то опускаясь на четвереньки. Выпрямившись существо достигало 180 см (шести футов) в высоту. На видео слышны возгласы очевидцев, которые не могут разобраться в том, что именно они видят.