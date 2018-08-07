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Российские депутаты обсудят Сирию, Украину и Бутину в ходе второй встречи с сенатором США Полом
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    Российские депутаты обсудят Сирию, Украину и Бутину в ходе второй встречи с сенатором США Полом

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    Российские депутаты обсудят Сирию, Украину и Бутину в ходе второй встречи с сенатором США Полом

    Москва, 7 августа. В этот вторник депутаты Госдумы России проведут вторую встречу с американским сенатором Рэндом Полом, прибывшим накануне в Москву. В ходе этой встрече будет обсуждаться обстановка в Сирии и на юго-востоке Украины, а также инцидент с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной.

    Первая встреча прошла в этот понедельник; кроме Пола на ней со стороны США участие приняли также член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. Они встретились с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым и руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

    Центральным темами встречи, по словам Слуцкого, станет обсуждение роли США на юге Сирии, а также отказ Киева выполнять минские соглашения, пишет РИА Новости. Кроме того, российские депутаты собираются обратиться к Полу с просьбой повлиять на изменение меры пресечения россиянке Бутиной, сообщает RT. Также, скорее всего, обе стороны обсудят вопрос возможного пересмотра или даже смягчения антироссийских санкций.

    Автор: Антон Зарубин
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