«Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономику

Киев, 7 августа. Экономику Украины от полного краха спасают люди, которые работают за рубежом и перечисляют деньги своим семьям внутри страны, заявила лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как рассказала Тимошенко, именно благодаря украинцам, работающим за пределами страны, Украина получила пять миллиардов евро только в 2018 году.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», ― отметила Тимошенко.

По ее словам, действующие власти игнорируют положение дел в стране и не стремятся поднять уровень жизни обычных украинцев. Все имеющиеся в стране проблемы, включая плохое состояние дорог, коррупцию и задержки в выплате пенсий, украинские власти объясняют неким неудачным стечением обстоятельств, отметила Тимошенко.

«Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», ― заключила Тимошенко, посоветовав украинским властям тоже съездить на заработки за границу.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о массовой задержке с выплатой пенсий на Украине.