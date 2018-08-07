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Украина
«Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономику
Украина
«Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономику
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    «Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономику

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    «Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономикуКиев, 7 августа. Экономику Украины от полного краха спасают люди, которые работают за рубежом и перечисляют деньги своим семьям внутри страны, заявила лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    Как рассказала Тимошенко, именно благодаря украинцам, работающим за пределами страны, Украина получила пять миллиардов евро только в 2018 году.

    «Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», ― отметила Тимошенко.

    По ее словам, действующие власти игнорируют положение дел в стране и не стремятся поднять уровень жизни обычных украинцев. Все имеющиеся в стране проблемы, включая плохое состояние дорог, коррупцию и задержки в выплате пенсий, украинские власти объясняют неким  неудачным стечением обстоятельств, отметила Тимошенко.

    «Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», ― заключила Тимошенко, посоветовав украинским властям тоже съездить на заработки за границу.

    Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о массовой задержке с выплатой пенсий на Украине.

    Автор: Антон Зарубин
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