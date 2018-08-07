«Цель была не в том, чтобы казнить Саакашвили»: Медведев прокомментировал действия против Грузии в 2008 году

Москва, 7 августа. Россия не ставила себе целью в 2008 году разгром Грузии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя военную операцию десятилетней давности.

Отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси, Медведев объяснил, что Россия преследовала иные цели, нежели разгром Грузии.

«Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить (тогдашнего президента Грузии Михаила ― Прим. ФАН.) Саакашвили», ― заявил Медведев интервью газете «Коммерсантъ».

Медведев заявил, что даже спустя десять лет считает свои решения правильным и убежден, что проявление сдержанности было единственной разумной тактикой, так как это дало возможность нормализовать отношения с другими странами.

Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию из установок «Град», серьезно разрушив часть Цхинвала. Защищая российских граждан на территории Южной Осетии, Россия была вынуждена ввести войска и вытеснить украинских военных из региона.