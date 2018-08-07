«Награда, запятнанная кровью»: первый тренер Усика объяснил, почему боксер отказался от «Героя Украины»

Москва, 7 августа. Руководство Украины сознательно пытается втянуть боксера и уроженца Крыма Александра Усика, чтобы использовать его в интересах собственного пиара, убежден первый тренер боксера Сергей Ляпин.

По словам Ляпина, подавляющее большинство украинцев испытывают гордость за своего спортсмена. Однако украинские политики делают все, чтобы получить выгоду за счет побед Усика, бросаясь обвинениями в «недостаточном патриотизме».

«Остальные – все за него. Потому что он превознес Украину как спортивную державу. Не как политическую, а как спортивную. А спорт с политикой смешивают только, извините за выражение, проститутки», ― приводит слова Ляпина издание «Политнавигатор».

Кроме того, первый тренер украинского боксера объяснил, почему Усик принял решение отказаться от получения ордена «Герой Украины». По его словам, это награда для тех людей, «которые запятнали себя кровью», а Усика интересуют лишь спортивные награды, не запятнанные кровью.

Напомним, что Усик в июле одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым, став чемпионом сразу четырех ассоциаций: WBC, WBO, WBA и IBF. Украинские СМИ развернули кампанию по травле украинского спортсмена, обвинив его в недостаточном патриотизме на основании того факта, что Усик отказался крикнуть «Слава Украине», выступая на ринге.