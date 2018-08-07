Минюст США опубликовал имена четырех задержанных ФБР россиян

Вашингтон, 7 августа. ФБР США задержало пятеро подозреваемых по делу о крупном мошенничестве. По данным министерства юстиции США, среди задержанных есть четверо граждан России.

Как сообщает Минюст США, задержанных зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Суверин был задержан сотрудниками ФБР 30 июля в Бостоне. Лисицкого, Ливадного и Тупикина задержали 1 августа, а Дедусева – 2 августа.

Согласно сообщению генерального консульства, задержанных обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минюста США Николь Навас Оксман, сговор с целью мошенничества может наказываться наказанием в виде 30 лет тюремного заключения, кроме того, задержанным могут предъявить сговор с целью отмывания денег, наказывающийся 20 годами тюрьмы.