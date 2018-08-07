«С Россией нужно сотрудничать»: украинский дипломат назвал РФ мощнейшей державой

Киев, 7 августа. Россия остается мощнейшей мировой державой, несмотря на ее исключение из Большой семерки по политическим мотивам, заявил в эфире украинского телеканала бывший и.о. главы МИД Украины Владимир Хандогий.

Дипломат обратил внимание на то, что Россию исключили из G8 исключительно по политическим причинам. Он также напомнил властям Украины, что Россия «остается одной из двух мощнейших ядерных держав», является постоянным членом Совета Безопасности ООН и занимает 1/6 части суши.

«То есть, вне зависимости от отношения к России, она остается важной международной мощностью, с которой нужно искать какие-то точки соприкосновения, жить с ней и сотрудничать», — цитирует слова Хандогия «ПолитНавигатор».

Отношения между РФ и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине. Позднее в Крыму прошел демократический референдум, в ходе которого жители высказались за вхождение в состав России. Киев продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. С того момента в отношении Москвы вводились и неоднократно продлевались санкции США и Евросоюза, поддерживающих Киев.

С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью отсутствует авиасообщение. В понедельник стало известно, что власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.