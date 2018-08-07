Меню
Россия
«Вымпелком» отменит плату за входящие междугородние звонки в России
Украина
«Фестиваль мыльных пузырей»: Тимошенко прокомментировала современную украинскую экономику
Следующая новость
Загрузка...

    «Вымпелком» отменит плату за входящие междугородние звонки в России

    46

    «Вымпелком» отменит плату за входящие междугородние звонки в России

    Москва, 7 августа. Компания «Вымпелком», чьей торговой маркой является «Билайн», намерена с 20 августа отменить плату за входящие звонки из других регионов во время поездок по России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    «С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов», ― сообщает пресс-служба «Вымпелкома»​​​.

    В настоящее время входящие междугородние звонки оплачиваются абонентом мобильной связи по пять рублей за минуту разговора.

    Ранее компания «Мегафон» объявила о своих планах отменить плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России для большей части своих клиентов до 1 сентября. Полная отмена оплаты входящих звонков произойдет в первой половине сентября.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.