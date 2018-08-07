«Вымпелком» отменит плату за входящие междугородние звонки в России

Москва, 7 августа. Компания «Вымпелком», чьей торговой маркой является «Билайн», намерена с 20 августа отменить плату за входящие звонки из других регионов во время поездок по России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов», ― сообщает пресс-служба «Вымпелкома»​​​.

В настоящее время входящие междугородние звонки оплачиваются абонентом мобильной связи по пять рублей за минуту разговора.

Ранее компания «Мегафон» объявила о своих планах отменить плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России для большей части своих клиентов до 1 сентября. Полная отмена оплаты входящих звонков произойдет в первой половине сентября.