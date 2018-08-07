«Двери не закрыты»: Медведев рассказал, как США могут восстановить сотрудничество с Россией

Москва, 7 августа. Россия готова к восстановлению сотрудничества с США. Для этого Штатам необходимо проявить желание восстановить отношения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В интервью газете «Коммерсант» глава кабмина отметил, что к соседям России «из Европы» постепенно приходит понимание, что «общаться и дружить все-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы не правы». Премьер выразил надежду, что к Вашингтону «в конечном счете тоже такого рода осознание придет».

Медведев подчеркнул, что для США «двери не закрыты». Более того, не Москва начала вводить санкции, высылать дипломатов и вводить разные экономические меры.

По словам премьера, «шарик, что называется, всегда на их стороне»: Вашингтону необходимо сделать первый шаг, который свидетельствовал бы «о желании восстановить отношения».