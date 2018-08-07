Госдума предложила смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Москва, 7 августа. Законопроект, предлагающий смягчить наказание за выезд на встречную полосу, представила на обсуждение Госдумы РФ группа депутатов от партии ЛДПР. По их мнению, данное нарушение не всегда ведет к появлению аварийной ситуации.

Новый законопроект предлагает ограничиться штрафом, если водитель совершает подобное правонарушение впервые. Согласно действующему законодательству, нарушитель будет лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.

Авторы инициативы предлагают также смягчить наказание и за повторное нарушение, ограничившись лишением прав на срок от двух до двенадцати месяцев. Сейчас водитель, выехавший на встречную полосу не в первый раз, может быть лишен прав на год.

Депутаты объяснили, что, по их мнению, подобные нарушение не в каждом случае создают аварийную ситуацию. Кроме того, они указали, что выезда на встречную полосу может быть спровоцирован объективными причинами – например, отсутствием разметки или плохим качеством дороги.