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Кадры смертельного ДТП с машиной жены сотрудника СКР в Энгельске попали в Сеть 
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    Кадры смертельного ДТП с машиной жены сотрудника СКР в Энгельске попали в Сеть 

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    Кадры смертельного ДТП с машиной жены сотрудника СКР в Энгельске попали в Сеть 

    Саратов, 7 августа. В Саратовской области автомобиль сбил двух женщин, которые позднее скончались от полученных травм в больнице. 

    Смертельная авария произошла в субботу на улице Маяковского в городе Энгельс: на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин. Водитель с места аварии скрылся. Пострадавшие — женщины 61 и 58 лет — скончались в больнице от полученных травм.

    СМИ выяснили, что автомобиль LUXGEN зарегистрирован на жену главы отдела процессуального контроля территориального подразделения Следственного комитета Аристотеля Ашкалова Ирину. 

    Как сообщает «Пятый канал», в региональном правлении Следственного комитета сообщили, что за рулем автомобиля «находился не сотрудник СК, а его родственник». В ведомстве по данному факту проводится служебная проверка. 

    Автор: Олеся Волкова
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