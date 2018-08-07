Кадры смертельного ДТП с машиной жены сотрудника СКР в Энгельске попали в Сеть 

Саратов, 7 августа. В Саратовской области автомобиль сбил двух женщин, которые позднее скончались от полученных травм в больнице.

Смертельная авария произошла в субботу на улице Маяковского в городе Энгельс: на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин. Водитель с места аварии скрылся. Пострадавшие — женщины 61 и 58 лет — скончались в больнице от полученных травм.

СМИ выяснили, что автомобиль LUXGEN зарегистрирован на жену главы отдела процессуального контроля территориального подразделения Следственного комитета Аристотеля Ашкалова Ирину.

Как сообщает «Пятый канал», в региональном правлении Следственного комитета сообщили, что за рулем автомобиля «находился не сотрудник СК, а его родственник». В ведомстве по данному факту проводится служебная проверка.