«Газпром» приостановил свою программу внешних заимствований ― СМИ

Лондон, 7 августа. Судебное разбирательство с украинским «Нафтогазом» привело к тому, что «Газпром» приостановил свою программу внешних заимствований. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в банковском секторе.

По мнению экспертов, отказ «Газпрома» от программы заимствований отражает обострение отношений между Россией и странами Запада из-за различных санкций, введенных против РФ. Кроме того, западные банки обеспокоены решением лондонского суда, разрешившего заморозить активы «Газпрома» в Великобритании.

В декабре прошлого года, а также феврале нынешнего, Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», касающегося контрактов на поставку и транзит газа. Согласно вердикту суда, российская сторона обязана уплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. В свою очередь, «Газпром» обжаловал решение суда, добившись в апелляционной инстанции его приостановки. Но 19 июня «Нафтогаз» заявил, что имеет разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов «Газпрома» в стране.