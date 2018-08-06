В Греции назвали равнозначным ответ России на высылку российских дипломатов из Афин

Афины, 6 августа. Ответные меры России на высылку российских дипломатов из Афин являются зеркальными, заявил источник в греческих правительственных кругах.

В понедельник МИД РФ вручил послу Греции в России ноту, в которой его проинформировали об ответных мерах Москвы в ответ на высылку Афинами российских дипломатов и запрет на въезд.

Источник РИА Новости подчеркнул, что, по его мнению, «меры действительно являются зеркальными», так как из российской столицы высылают «дипломатических служащих, а не дипломатов».

В июле Греция объявила, что высылает двух российских дипломатов. Помимо этого последовал запрет на въезд в страну еще для двух российских граждан. По данным греческих СМИ, Афины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Кроме того, россиян обвинили во вмешательстве в митинги против сделки Греции с Македонией, сообщала «Газета.ру».