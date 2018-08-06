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В Греции назвали равнозначным ответ России на высылку российских дипломатов из Афин
Россия
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    В Греции назвали равнозначным ответ России на высылку российских дипломатов из Афин

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    В Греции назвали равнозначным ответ России на высылку российских дипломатов из Афин

    Афины, 6 августа. Ответные меры России на высылку российских дипломатов из Афин являются зеркальными, заявил источник в греческих правительственных кругах.

    В понедельник МИД РФ вручил послу Греции в России ноту, в которой его проинформировали об ответных мерах Москвы в ответ на высылку Афинами российских дипломатов и запрет на въезд. 

    Источник РИА Новости подчеркнул, что, по его мнению, «меры действительно являются зеркальными», так как из российской столицы высылают «дипломатических служащих, а не дипломатов».

    В июле Греция объявила, что высылает двух российских дипломатов. Помимо этого последовал запрет на въезд в страну еще для двух российских граждан. По данным греческих СМИ, Афины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Кроме того, россиян обвинили во вмешательстве в митинги против сделки Греции с Македонией, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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