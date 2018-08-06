ЦБ предупредил банки РФ об угрозах, связанных с обработкой биометрии клиентов

Москва, 6 августа. Внедрение биометрии в кредитных организациях должно проводиться с учетом возможных угроз, например таких, как подмена биометрических данных клиентов и нарушение конфиденциальности. Об этом сообщает Банк России.

Банк России собрал перечень возможных угроз, которые должны учитывать разлинчные банки при работе с биометрическими данными своих клиентов.

«Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах», ― гласит сообщение Банка России.

Полный список содержится в указании регулятора, которое было зарегистрировано российским Минюстом и обнародовано на сайте ЦБ РФ. Как сообщается, оно вступит в силу через десять дней после официальной публикации.

Как отметили в Центробанке, все кредитные организации должны будут учитывать возможные угрозы при оказании любых услуг своим клиентам, связанных с биометрической информацией.