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ЦБ предупредил банки РФ об угрозах, связанных с обработкой биометрии клиентов
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    ЦБ предупредил банки РФ об угрозах, связанных с обработкой биометрии клиентов

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    ЦБ предупредил банки РФ об угрозах, связанных с обработкой биометрии клиентов

    Москва, 6 августа. Внедрение биометрии в кредитных организациях должно проводиться с учетом возможных угроз, например таких, как подмена биометрических данных клиентов и нарушение конфиденциальности. Об этом сообщает Банк России.

    Банк России собрал перечень возможных угроз, которые должны учитывать разлинчные банки при работе с биометрическими данными своих клиентов.

    «Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах», ― гласит сообщение Банка России.

    Полный список содержится в указании регулятора, которое было зарегистрировано российским Минюстом и обнародовано на сайте ЦБ РФ. Как сообщается, оно вступит в  силу через десять дней после официальной публикации.

    Как отметили в Центробанке, все кредитные организации должны будут учитывать возможные угрозы при оказании любых услуг своим клиентам, связанных с биометрической информацией.

    Автор: Антон Зарубин
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