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«С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко
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    «С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

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    «С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

    Киев, 6 августа. Пользователи соцсетей не удивились сообщениям об «обнаружении» президента Украины Петра Порошенко в ресторане. Многие сошлись во мнении, что «с ресторанов и надо было поиски начинать». 

    Петр Порошенко бесследно исчез после Крестного хода, проведенного непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Спустя неделю глава государства был замечен в киевском ресторане Manu. 

    «С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

    «Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему», — иронизирует пользователь под ником @AuZmRi52V9HAYN1.

    Тема злоупотребления алкоголем стала также популярной в соцсетях. Многие предположили, что на неделю Порошенко пропал, поскольку «находился в запое».  

    «С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

    «Шары заливал», — предположил пользователь под ником dimon426.

    «С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

    Отметим, что отдых Порошенко не в первый раз становится объектом внимания СМИ. Как сообщала «Газета.ру», в январе 2018 года стало известно, что украинский президент заплатил за отдых на Мальдивах всей семьей 500 тыс. долларов.

    Автор: Олеся Волкова
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