«С ресторанов и надо было поиски начинать»: россияне обсуждают «найденного» в ресторане Порошенко

Киев, 6 августа. Пользователи соцсетей не удивились сообщениям об «обнаружении» президента Украины Петра Порошенко в ресторане. Многие сошлись во мнении, что «с ресторанов и надо было поиски начинать».

Петр Порошенко бесследно исчез после Крестного хода, проведенного непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Спустя неделю глава государства был замечен в киевском ресторане Manu.

«Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему», — иронизирует пользователь под ником @AuZmRi52V9HAYN1.

Тема злоупотребления алкоголем стала также популярной в соцсетях. Многие предположили, что на неделю Порошенко пропал, поскольку «находился в запое».

«Шары заливал», — предположил пользователь под ником dimon426.

Отметим, что отдых Порошенко не в первый раз становится объектом внимания СМИ. Как сообщала «Газета.ру», в январе 2018 года стало известно, что украинский президент заплатил за отдых на Мальдивах всей семьей 500 тыс. долларов.