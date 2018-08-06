МИД РФ запретил руководителю политбюро главы МИД Греции въезжать в Россию

Москва, 6 августа. МИД РФ запретил въезд в Россию руководителю политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, сообщает источник в греческих правительственных кругах.

В этот понедельник посол Греции в России Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ. Где ему была вручена нота о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия греческой стороны в отношении российских граждан и дипломатов.

Предположительно, ответные меры России затронут трех граждан Греции, среди которых будет руководитель политбюро министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса Йоргос Сакеллариу. Его считают одним ближайших помощников главы греческого МИД. Кроме того, будут высланы еще два дипломата.

«Россия высылает торгового представителя посольства Греции в Москве, а также ответственного за коммуникационную службу посольства», ― приводит слова собственного источника в греческом правительстве РИА Новости.

Напомним, что ответные меры со стороны РФ были приняты после того, как Греция 11 июля объявила, что высылает двух российских дипломатов, а также запрещает въезд в страну двум гражданам России. Сообщается, что Греция обвинила РФ в «попытках подрыва» ее нацбезопасности. Москва все обвинения в свой адрес отвергла и предупредила, что эти действия не останутся без ответа.