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Украина
Азаров назвал ложью заявления украинских властей об «освобождении Крыма» сто лет
Украина
Азаров назвал ложью заявления украинских властей об «освобождении Крыма» сто лет
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    Азаров назвал ложью заявления украинских властей об «освобождении Крыма» сто лет

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    Азаров назвал ложью заявления украинских властей об «освобождении Крыма» сто лет

    Москва, 6 августа. Заявление украинского президента Петра Порошенко о якобы имевшем место сто лет назад «освобождении Крыма», в честь которого украинскими властями была утверждена памятная дата, являются ложью и манипуляцией историческими фактами, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    В своем Facebook он привел статью историка Сергея Тюлякова, который напомнил, что именно произошло весной 1918 года в Крыму.  В апреле 1918 года войска Украинской народной республики (УНР) вошли на территорию Крымского полуострова, где в тот момент была сформирована Советская Социалистическая республика Тавриды (ССРТ). В планах у украинских сепаратистов была полная оккупация Крыма и захват российского Черноморского флота, но одновременно с ними к полуострову подошли немецкие и австро-венгерские войска, занявшие большую часть украинской территории.

    Таким образом, несмотря на заявления современных украинских властей, Крым был захвачен германскими и австро-венгерскими войсками, но не украинцами. Вскоре после их ухода Крым был занят силами Белых, которые удерживали полуостров до конца 1920 года.

    Автор: Антон Зарубин
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