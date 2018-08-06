Азаров назвал ложью заявления украинских властей об «освобождении Крыма» сто лет

Москва, 6 августа. Заявление украинского президента Петра Порошенко о якобы имевшем место сто лет назад «освобождении Крыма», в честь которого украинскими властями была утверждена памятная дата, являются ложью и манипуляцией историческими фактами, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В своем Facebook он привел статью историка Сергея Тюлякова, который напомнил, что именно произошло весной 1918 года в Крыму. В апреле 1918 года войска Украинской народной республики (УНР) вошли на территорию Крымского полуострова, где в тот момент была сформирована Советская Социалистическая республика Тавриды (ССРТ). В планах у украинских сепаратистов была полная оккупация Крыма и захват российского Черноморского флота, но одновременно с ними к полуострову подошли немецкие и австро-венгерские войска, занявшие большую часть украинской территории.

Таким образом, несмотря на заявления современных украинских властей, Крым был захвачен германскими и австро-венгерскими войсками, но не украинцами. Вскоре после их ухода Крым был занят силами Белых, которые удерживали полуостров до конца 1920 года.