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Новости Сирии
Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА
Общество
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    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

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    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    Сирия, 7 августа. Курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА; ИГ1 предприняло неудачную попытку отбить у SDF нефтяное поле «Аль-Танак». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были вынуждены открыть ответный огонь по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

    «Исламское государство»1: совершило неудачную попытку атаковать SDF на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

    Курды: вынуждены были перебросить подкрепление в район нефтяного поля «Аль-Танак» на востоке Дейр-эз-Зора.

    Сирийская свободная армия (ССА): предотвратила очередной теракт «Отрядов народной самообороны» в Африне.

    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    Провинция Латакия

    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие джихадистские группировки продолжают подготовку к ведению боевых действий против сирийских правительственных войск на северо-востоке провинции. Об этом сообщает источник в Twitter @baladinetwork. В частности, в населенных пунктах Дейруна и Кабана местными активистами была замечена строительная техника боевиков, с помощью которой рылись траншеи и подземные укрытия.

    Параллельно с этим, джихадисты по-прежнему ведут провокационные обстрелы позиций правительственных войск. Как пишет Telegram-канал @Syria_2_4, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили несколько минометных снарядов по району юго-западнее населенного пункта Арафит, где находятся подразделения САА. Чтобы прекратить атаку, сирийские войска вынуждены были открыть ответный огонь. Информации о потерях или жертвах со стороны сирийских военнослужащих или мирных жителей пока не поступало. 

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    На территории бывшего курдского кантона Африн продолжаются междоусобные стычки группировок из состава «Сирийской свободной армии». Так, например, по информации «оппозиционного» Telegram-канала @Syrianow10, в одноименном городе произошла перестрелка между боевиками «Лива Султан Мурад» и «Джебхат аш-Шамия». Информация о точных причинах произошедшего, как и о потерях, понесенных сторонами, не сообщается.

    Как передает Telegram-канал @nors2017, боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» предотвратили теракт в населенном пункте Джандарис, обнаружив и обезвредив СВУ, предположительно заложенное курдскими «Отрядами народной самообороны».

    Напомним, территория бывшего курдского кантона Африн перешла под контроль турецких войск и союзных им вооруженных группировок в ходе военной операции «Оливковая ветвь», проходившей с января по март этого года. Совместное наступление ВС Турции и «Сирийской свободной армии» на северо-западе провинции Алеппо было спровоцировано намерением США создать на основе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    После того, как курдские вооруженные формирования заявили об установлении контроля над районом вдоль сирийско-иракской границы, основные боевые действия в провинции переместились на восточный берег Евфрата, где по-прежнему сохраняется анклав боевиков «Исламского государства». Террористы, несмотря на многомесячную операцию «Демократических сил Сирии», поддерживаемых международной коалицией, до сих пор удерживают город Хаджин и несколько соседних деревень. Кроме этого, курды не в состоянии обеспечить контроль и над уже освобожденными территориями провинции.

    По сообщениям Euphrates Post, мобильные группы «Исламского государства» предприняли атаку на блокпосты курдских вооруженных формирований в районе нефтяного поля «Аль-Танак». Нападение удалось отбить, однако это вынудило командование американской коалиции перебросить в этот район подкрепление численностью более сотни боевиков SDF. Как отмечает источник, это может замедлить и без того затянувшеюся операцию курдских вооруженных формирований в левобережном Дейр-эз-Зоре.

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

    Радикально настроенная часть джихадистов на севере Хамы продолжает аресты боевиков, выступающих за примирение с сирийским правительством. По информации источника в Telegram @NewsTerkey1, под арест попали пять боевиков группировки «Джейш аль-Изза», входящей в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Напомним, ранее стало известно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» по тем же причинам арестовала несколько боевиков «Бригады Ахмада аль-Абдо» вместе с высокопоставленным полевым командиром Абу Маликом в провинции Идлиб. Одновременно с этим, джихадисты из протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» по обвинению в сотрудничестве с официальным Дамаском задержали 45 человек на севере Хамы. Как отмечают некоторые эксперты, подобное поведение боевиков направлено на срыв политического урегулирования и эскалацию напряженности в Идлибской зоне безопасности.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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