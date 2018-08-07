Сирия новости 7 августа 07.00: курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА

Сирия, 7 августа. Курды пытались совершить очередной теракт в Африне; «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает вести обстрелы САА; ИГ1 предприняло неудачную попытку отбить у SDF нефтяное поле «Аль-Танак». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были вынуждены открыть ответный огонь по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Исламское государство»1: совершило неудачную попытку атаковать SDF на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: вынуждены были перебросить подкрепление в район нефтяного поля «Аль-Танак» на востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия (ССА): предотвратила очередной теракт «Отрядов народной самообороны» в Африне.

Провинция Латакия

«Хайят Тахрир аш-Шам» и другие джихадистские группировки продолжают подготовку к ведению боевых действий против сирийских правительственных войск на северо-востоке провинции. Об этом сообщает источник в Twitter @baladinetwork. В частности, в населенных пунктах Дейруна и Кабана местными активистами была замечена строительная техника боевиков, с помощью которой рылись траншеи и подземные укрытия.

Параллельно с этим, джихадисты по-прежнему ведут провокационные обстрелы позиций правительственных войск. Как пишет Telegram-канал @Syria_2_4, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустили несколько минометных снарядов по району юго-западнее населенного пункта Арафит, где находятся подразделения САА. Чтобы прекратить атаку, сирийские войска вынуждены были открыть ответный огонь. Информации о потерях или жертвах со стороны сирийских военнослужащих или мирных жителей пока не поступало.

Провинция Алеппо

На территории бывшего курдского кантона Африн продолжаются междоусобные стычки группировок из состава «Сирийской свободной армии». Так, например, по информации «оппозиционного» Telegram-канала @Syrianow10, в одноименном городе произошла перестрелка между боевиками «Лива Султан Мурад» и «Джебхат аш-Шамия». Информация о точных причинах произошедшего, как и о потерях, понесенных сторонами, не сообщается.

Как передает Telegram-канал @nors2017, боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» предотвратили теракт в населенном пункте Джандарис, обнаружив и обезвредив СВУ, предположительно заложенное курдскими «Отрядами народной самообороны».

Напомним, территория бывшего курдского кантона Африн перешла под контроль турецких войск и союзных им вооруженных группировок в ходе военной операции «Оливковая ветвь», проходившей с января по март этого года. Совместное наступление ВС Турции и «Сирийской свободной армии» на северо-западе провинции Алеппо было спровоцировано намерением США создать на основе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того, как курдские вооруженные формирования заявили об установлении контроля над районом вдоль сирийско-иракской границы, основные боевые действия в провинции переместились на восточный берег Евфрата, где по-прежнему сохраняется анклав боевиков «Исламского государства». Террористы, несмотря на многомесячную операцию «Демократических сил Сирии», поддерживаемых международной коалицией, до сих пор удерживают город Хаджин и несколько соседних деревень. Кроме этого, курды не в состоянии обеспечить контроль и над уже освобожденными территориями провинции.

По сообщениям Euphrates Post, мобильные группы «Исламского государства» предприняли атаку на блокпосты курдских вооруженных формирований в районе нефтяного поля «Аль-Танак». Нападение удалось отбить, однако это вынудило командование американской коалиции перебросить в этот район подкрепление численностью более сотни боевиков SDF. Как отмечает источник, это может замедлить и без того затянувшеюся операцию курдских вооруженных формирований в левобережном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Хама

Радикально настроенная часть джихадистов на севере Хамы продолжает аресты боевиков, выступающих за примирение с сирийским правительством. По информации источника в Telegram @NewsTerkey1, под арест попали пять боевиков группировки «Джейш аль-Изза», входящей в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Напомним, ранее стало известно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» по тем же причинам арестовала несколько боевиков «Бригады Ахмада аль-Абдо» вместе с высокопоставленным полевым командиром Абу Маликом в провинции Идлиб. Одновременно с этим, джихадисты из протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» по обвинению в сотрудничестве с официальным Дамаском задержали 45 человек на севере Хамы. Как отмечают некоторые эксперты, подобное поведение боевиков направлено на срыв политического урегулирования и эскалацию напряженности в Идлибской зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)