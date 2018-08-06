Американский актер Роберт Редфорд заявил о завершении своей карьеры

Лос-Анджелес, 6 августа. Актер и режиссер Роберт Редфорд сообщил своим поклонникам, что намерен завершить карьеру в кино.

Как сообщает Entertainment Weekly, фильм «Старик с пистолетом» станет последней работой актера.

«Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом «все», — заявил 81-летний Редфорд, добавив, что хотел бы уйти на позитивной ноте.

При этом актер намекнул, что с профессией режиссера он пока «финишировать» не собирается.

Редфорд является обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру в своем дебютном фильме «Обыкновенные люди» в 1981 году. За свою роль в фильме «Афера» он был номинирован на «Оскар».

Последней работой Редфорда станет фильм «Старик с пистолетом», сообщают «Известия». В России премьера фильма намечена на 28 сентября. Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о воре Форресте Таккере, который большую часть жизни посвятил обчищению банков и побегу из тюрем. На закате «карьеры» 78-летний Таккер вновь взялся за старое. Вместе с Редфордом в фильме снимались Элизабет Мосс, Сисси Спейсек, Дэнни Гловер, Кейси Аффлек, Том Уэйтс.