Сирия: боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают обстрелы мирных жителей

Дамаск, 6 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), ведущие свою деятельность на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают обстрелы мирного населения, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Цыганков.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара (дважды) провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри (трижды) и научно-исследовательского центра города Алеппо», ― сообщил Цыганков.

По его словам, российские специалисты продолжают вести переговоры с боевиками, призывая тех отказаться от военных провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики в провинции Эль-Кунейтра продолжают сдавать оружие сирийской армии и вести процедуры по урегулированию своего статуса.