Неизвестные облили краской памятник УПА в Харькове

Киев, 6 августа. Неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в РФ) в Молодежном парке Харькова, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции по Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник вечером в Молодежном парке. В полиции добавили, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.

Памятный знак войнам экстремистской организации УПА был установлен в парке в 1992 году. С тех пор он неоднократно становился объектом для выражения недовольства местного населения. В частности, неизвестные в 2013 году снесли монумент. Националисты установили здесь крест, однако и его спилили чуть позднее. Весной 2014 года здесь установили новый временный памятный знак в виде таблички. В декабре он был поврежден взрывом, но через несколько дней опять восстановлен.

Напомним, украинские националисты в годы Второй мировой войны сформировали УПА и воевали против советской власти. Бандеровцы, названные так в честь главы националистов Степаны Бандеры, виновны в убийствах сотен тысяч людей различных национальностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.