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Сирия: представители ЦПВС за сутки раздали почти три тонны продовольствия
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    Сирия: представители ЦПВС за сутки раздали почти три тонны продовольствия

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    Сирия: представители ЦПВС за сутки раздали почти три тонны продовольствия

    Дамаск, 6 августа. Почти три тонны продовольствия раздали сотрудники российского Центра по примирению сторон в Сирии (ЦПВС) в городе Хшам сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

    «За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны», ― сообщил генерал-майор.

    По его словам, также около тонны свежего хлеба было роздано мирным жителям города Алеппо в районах Тарик Гасан и Тарик Телль-Шахиб. За истекшие сутки российские врачи оказали медицинскую помощь 11 сирийцам, среди которых были четверо детей.

    Как сообщал ЦПВС ранее, российскими специалистами в Сирии были восстановлены более 300 административных зданий, а также боле двухсот образовательных и почти сто медицинских учреждений. Кроме того, были восстановлены 267 километров дорог и проложены почти двести километров линий электропередач.

    Автор: Антон Зарубин
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