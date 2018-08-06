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Спорт
Российская велогонщица Шмелева взял золото в гите на чемпионате Европы в Глазго
Украина
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    Российская велогонщица Шмелева взял золото в гите на чемпионате Европы в Глазго

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    Российская велогонщица Шмелева взял золото в гите на чемпионате Европы в Глазго

    Глазго, 6 августа. Российская велогонщица Дарья Шмелева стала первой в трековой дисциплине гит на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.

    Дистанцию в 500 метров российская велогонщица одолела за 33,285 секунды. 

    Серебро у украинской велогонщицы Алены Стариковой. Шмелева обогнала ее на 0,308 секунды. Бронзу завоевала немка Мириам Вельте.

    Ранее Шмелева в Глазго победила в индивидуальном и командном спринте.

    Соревнования проходят в Глазго со 2 по 12 августа, сообщали «Известия».

    Автор: Олеся Волкова
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