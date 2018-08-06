Российская велогонщица Шмелева взял золото в гите на чемпионате Европы в Глазго
Глазго, 6 августа. Российская велогонщица Дарья Шмелева стала первой в трековой дисциплине гит на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.
Дистанцию в 500 метров российская велогонщица одолела за 33,285 секунды.
Серебро у украинской велогонщицы Алены Стариковой. Шмелева обогнала ее на 0,308 секунды. Бронзу завоевала немка Мириам Вельте.
Ранее Шмелева в Глазго победила в индивидуальном и командном спринте.
Соревнования проходят в Глазго со 2 по 12 августа, сообщали «Известия».