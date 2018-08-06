Российская велогонщица Шмелева взял золото в гите на чемпионате Европы в Глазго

Глазго, 6 августа. Российская велогонщица Дарья Шмелева стала первой в трековой дисциплине гит на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго.

Дистанцию в 500 метров российская велогонщица одолела за 33,285 секунды.

Серебро у украинской велогонщицы Алены Стариковой. Шмелева обогнала ее на 0,308 секунды. Бронзу завоевала немка Мириам Вельте.

Ранее Шмелева в Глазго победила в индивидуальном и командном спринте.

Соревнования проходят в Глазго со 2 по 12 августа, сообщали «Известия».