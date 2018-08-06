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РЖД потеряет лишь один поезд, если Украина разорвет железнодорожное сообщение с РФ – эксперт
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    РЖД потеряет лишь один поезд, если Украина разорвет железнодорожное сообщение с РФ – эксперт

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    РЖД потеряет лишь один поезд, если Украина разорвет железнодорожное сообщение с РФ – эксперт

    Москва, 6 августа.  В случае решения Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией, РЖД потеряет лишь один поезд, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, речь идет о поезде Москва-Кишинев.

    Как рассказал Янков, в том случае, если Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией, РЖД лишится поезда Москва-Кишинев – единственного российского состава, следующего по территории Украины.

    Все остальные поезда формируются на украинской стороне, добавил он. Янков также добавил, что возможное решение Киева отказаться от железнодорожного сообщения с Москвой может сыграть  на руку Белорусским компаниям, которые, в этом случае, нарастят объем транзитных перевозок, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

    Автор: Антон Зарубин
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