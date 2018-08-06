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Экономика
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России
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    Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России

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    Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России

    Москва, 6 августа. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг вторичного рынка в сегменте SUV. Лидером топ-10 традиционно стал Lada 4x4.

    Лидером вторичного рынка в сегменте SUV вновь стала Lada 4x4. Объем перепродаж вазовского автомобиля составил 44,1 тыс. единиц. Серебро у Chevrolet Niva (33,6 тыс. автомобилей). Бронза досталась кроссоверу Toyota RAV4 (19,3 тыс. экземпляров).

    Замыкают пятерку лидеров две модели от Nissan — X-Trail и Qashqai.

    Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России 

    В топ-10 также вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

    Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России

    В июле «Известия» сообщали, что российский авторынок занял пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июне. Рынок РФ показал наибольший рост среди ведущих авторынков Европы.

    Ранее эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России. Как сообщала «Газета.ру», в России срок владения новой машиной в среднем составляет 57 месяцев.

    Автор: Олеся Волкова
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