Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России 

Москва, 6 августа. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг вторичного рынка в сегменте SUV. Лидером топ-10 традиционно стал Lada 4x4.

Лидером вторичного рынка в сегменте SUV вновь стала Lada 4x4. Объем перепродаж вазовского автомобиля составил 44,1 тыс. единиц. Серебро у Chevrolet Niva (33,6 тыс. автомобилей). Бронза досталась кроссоверу Toyota RAV4 (19,3 тыс. экземпляров).

Замыкают пятерку лидеров две модели от Nissan — X-Trail и Qashqai.

В топ-10 также вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

В июле «Известия» сообщали, что российский авторынок занял пятое место среди рынков европейских стран по итогам продаж в июне. Рынок РФ показал наибольший рост среди ведущих авторынков Европы.

Ранее эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России. Как сообщала «Газета.ру», в России срок владения новой машиной в среднем составляет 57 месяцев.