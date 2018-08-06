«Обыкновенное хулиганство»: летчик-эксперт прокомментировал посадку вертолета на детскую площадку

Москва, 6 августа. Летчик-эксперт Вадим Базыкин прокомментировал инцидент с вертолетом Robinson R44, который приземлился на детскую площадку возле жилого дома в Стерлитамаке. По его словам, пилоты самолета повели себя безответственно.

Инцидент произошел в Стерлитамаке в этот понедельник – вертолет приземлился на детскую площадку в жилом районе города на глазах его удивленных жителей. Кадры с садящимся вертолетом уже были выложены в Интернет. Правоохранительные органы города уже сообщили, что намерены провести проверку по факту данного происшествия.

Базыкин отметил, что вертолет Robinson R44 является одной из самых распространенных машин, отличающейся большой надежностью. Однако для полетов над городом на малых высотах необходимо разрешение городских властей, а также ряд других документов.

Инцидент в Стерлитамаке пилот назвал «обыкновенным хулиганством», напомнив, что для посадки вертолетам нужны либо специальные площадки, либо очень точные координаты.

«Вертолет — это очень красивая машинка, приятное зрелище, но это транспорт повышенной опасности. Почему я сказал, что обязательна ответственность перед третьими лицами. Это ответственность перед теми, на кого может упасть вертолет», ― приводит слова пилота «Пятый Канал».

Базыкин добавил, что пилоту, скорее всего, грозит штраф до 300 тысяч рублей, а если вертолет принадлежал авиакомпании, то ей может грозить потеря лицензии.