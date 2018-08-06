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Экономика
Kia Ceed подорожал на 90 тыс. после смены поколения
Украина
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    Kia Ceed подорожал на 90 тыс. после смены поколения

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    Kia Ceed подорожал на 90 тыс. после смены поколения

    Москва, 6 августа. Южнокорейская автомобильная компания Kia Motors озвучила цены на новый хэтчбэк Kia Ceed для продажи в России. Стоить новинка будет от 949,9 тыс. до 1,4 млн рублей в зависимости от комплектации.

    Таким образом, автомобиль подорожал на 90 тыс. рублей после смены поколения. Kia Ceed получит бензиновый двигатель на 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил и механическую коробку передач. Есть также вариант с двигателем на 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. Такие машины доступны как с автоматической коробкой передач, так и с «механикой».  

    Кроме того, для любителей мощной силовой установки предусмотрена комплектация с турбодвигателем. Его объем составляет 1,4 литра, а мощность — 140 лошадиных сил. Всего предусмотрено шесть комплектаций: классическая, комфорт, люкс, престиж, премиум и премиум плюс.

    Автор: Антон Соколов
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