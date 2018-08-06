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Украина
«У страны нет будущего»: Азаров рассказал о «прогрессирующей деградации образования» на Украине
Украина
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    «У страны нет будущего»: Азаров рассказал о «прогрессирующей деградации образования» на Украине

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    «У страны нет будущего»: Азаров рассказал о «прогрессирующей деградации образования» на Украине

    Москва, 6 августа. С 2014 года на Украине идет прогрессирующая деградация образования в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

    Азаров отметил, что для нынешнего правительства Украины развитие науки не является приоритетом работы. Происходящее в стране он называет «прогрессирующей деградацией образования», и отмечает она продолжается с 2014 года.

    Политик пояснил, что стране не нужны специалисты технических специальностей.Так, на Украине были закрыты факультеты авиационных и космических систем.

    «Без технических специальностей у страны нет будущего», — констатирует автор поста.

    «Нынешнему режиму не нужны люди, которые могут что-то производить, конструировать, строить и развивать», — пояснил Азаров.

    По его словам, Киеву нужны люди, которые будут переписывать историю таким образом, чтобы это было выгодно действующей власти. 

    «Украине сейчас нужны только так называемые историки и политологи, которые будут под их дудку переписывать историю страны, пропагандировать фашизм, нацизм и другие «ценности» киевской клики», — заключает он.

    К этим же специальностям он приписывает и украинских журналистов, которые занимаются «промыванием мозгов и зомбированием населения Украины».

    «Нынешние журналисты не дают объективной информации, — замечает Азаров, — а подают лишь оценочные суждения, которые выгодны Банковой и Порошенко».

    Автор: Катерина Иванова
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