«У страны нет будущего»: Азаров рассказал о «прогрессирующей деградации образования» на Украине
Москва, 6 августа. С 2014 года на Украине идет прогрессирующая деградация образования в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.
Азаров отметил, что для нынешнего правительства Украины развитие науки не является приоритетом работы. Происходящее в стране он называет «прогрессирующей деградацией образования», и отмечает она продолжается с 2014 года.
Политик пояснил, что стране не нужны специалисты технических специальностей.Так, на Украине были закрыты факультеты авиационных и космических систем.
«Без технических специальностей у страны нет будущего», — констатирует автор поста.
«Нынешнему режиму не нужны люди, которые могут что-то производить, конструировать, строить и развивать», — пояснил Азаров.
По его словам, Киеву нужны люди, которые будут переписывать историю таким образом, чтобы это было выгодно действующей власти.
«Украине сейчас нужны только так называемые историки и политологи, которые будут под их дудку переписывать историю страны, пропагандировать фашизм, нацизм и другие «ценности» киевской клики», — заключает он.
К этим же специальностям он приписывает и украинских журналистов, которые занимаются «промыванием мозгов и зомбированием населения Украины».
«Нынешние журналисты не дают объективной информации, — замечает Азаров, — а подают лишь оценочные суждения, которые выгодны Банковой и Порошенко».