«У страны нет будущего»: Азаров рассказал о «прогрессирующей деградации образования» на Украине

Москва, 6 августа. С 2014 года на Украине идет прогрессирующая деградация образования в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

Азаров отметил, что для нынешнего правительства Украины развитие науки не является приоритетом работы. Происходящее в стране он называет «прогрессирующей деградацией образования», и отмечает она продолжается с 2014 года.

Политик пояснил, что стране не нужны специалисты технических специальностей.Так, на Украине были закрыты факультеты авиационных и космических систем.

«Без технических специальностей у страны нет будущего», — констатирует автор поста.

«Нынешнему режиму не нужны люди, которые могут что-то производить, конструировать, строить и развивать», — пояснил Азаров.

По его словам, Киеву нужны люди, которые будут переписывать историю таким образом, чтобы это было выгодно действующей власти.

«Украине сейчас нужны только так называемые историки и политологи, которые будут под их дудку переписывать историю страны, пропагандировать фашизм, нацизм и другие «ценности» киевской клики», — заключает он.

К этим же специальностям он приписывает и украинских журналистов, которые занимаются «промыванием мозгов и зомбированием населения Украины».