Lifan покажет на ММАС 2018 сразу несколько новинок

Москва, 6 августа. Компания Lifan представит стразу несколько новинок на Московском международном автосалоне в 2018 году, сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус».

В компании заверили, что стенд Lifan займет никак не меньше тысячи квадратных метров. Здесь представят сразу три новинки, не доступные пока на российском рынке: минивэн Lifan M7, семиместный кроссовер X80 и электромобиль Lifan 820EV.

Из автомобилей нынешнего российского модельного ряда Lifan представит кроссовер Lifan X70, а также Lifan Myway с автоматической коробкой передач, дебютировавший в мае 2018 года.

Ранее «Известия» сообщали, что на ММАС-2018 впервые покажут Lada Vesta Sport.

ММАС-2018 традиционно пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября. Как сообщала «Газета.ру», для широкой публики выставка распахнет свои двери 31 августа 2018 года.