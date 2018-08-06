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«Все согласовано»: украинские СМИ рассказали о приговоре Януковичу
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    «Все согласовано»: украинские СМИ рассказали о приговоре Януковичу

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    «Все согласовано»: украинские СМИ рассказали о приговоре Януковичу

    Киев, 6 августа. Бывший президент Украины Виктор Янукович будет приговорен к 15 годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества. Об этом в понедельник заявил источник украинских СМИ в генеральной прокуратуре.

    «Януковичу вынесут приговор в виде 15 лет с конфискацией имущества. Пожизненного не будет. Все согласовано и сейчас подходит к логическому завершению», — отметил он.

    Представитель Генпрокуратуры также рассказал о назначении экс-президенту государственного адвоката Юрия Рябовола. По его словам, ГПУ поставило цель «выдавить» из процесса всех платных юристов, которых нанял Янукович. Против них, вероятнее всего, будет подана жалоба за «многочисленные нарушения», в результате чего защитники могут лишиться адвокатских лицензий.

    Напомним, что Виктор Янукович, который бежал из страны во время государственного переворота на Украине в 2014 году, обвиняется на родине в госизмене и превышении полномочий.

    Автор: Антон Соколов
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