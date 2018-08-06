В Сочи изменили конструкцию ливневой канализации, где утонул ребенок

Краснодар, 6 августа. Конструкция ливневой канализации в Сочи, куда упал и погиб ребенок, была изменена. Желоб, который должен быть закрыт специальным щитом, оказался открыт в день трагедии, сообщил представитель прокуратуры Краснодарского края, которая организовала проверку после трагедии.

«Проводится проверка. По текущей информации, хозяин гостиницы (расположенной рядом с местом ЧП. — Прим. ФАН) переделал ливневку», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в желобе было отверстие, которое закрывали щитом. В случае необходимости, его можно было приподнимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и прочий мусор. Обычно щит был на месте, но в день ЧП он оказался в стороне, сообщил собеседник ТАСС.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего, в рамках которой удостоверятся в соблюдении требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. В том числе, проводится работа с сотрудниками гостиницы и предприятия «Водосток», которое ответственно за содержание ливневой канализации по установленным требованиям.

Напомним, в пятницу, 3 августа, в Сочи погиб десятилетний ребенок, шедший по улице с бабушкой и провалившийся в ливневую канаву. Из-за сильного дождя ливневка была заполнена водой, а коллектор не был заметен из-за припаркованных машин. В пресс-службе муниципального предприятия «Водосток» утверждали, что ливневка работала исправно, а открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам.