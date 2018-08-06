Донбасс: ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка под Донецком  

Донецк, 6 августа. В Кировском районе Донецка украинскими силовиками был обстрелян поселок Старомихайловка. Как сообщает глава представительства ДНР в совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) Руслан Якубов, в результате обстрела сгорел один дом, а еще три были повреждены.

«В результате обстрела Старомихайловки получили повреждения домостроения по улицам Шевченко, 12 и 16, Днепропетровская, 44, а также по улице Днепропетровская, 48 дом сгорел в результате возгорания кровли», — приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.

По его словам, обстрел шел с 17.50 до 18.10. Украинские силовики использовали БМП и гранатометы.

Как писало ранее Федеральное агентство новостей, на прошлой неделе ВСУ несколько раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Огонь был открыт по окрестностям населенных пунктов Желобок и Красный Яр.