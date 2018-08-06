Российские школьники завоевали золото на олимпиаде IGeo в Канаде

Торонто, 6 августа. В Канаде подошла к концу международная географическая олимпиада (International Geography Olympia — IGeo), на которой команда российских школьников завоевала золотую, серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.

Команда из России значительно улучшила свой результат. На олимпиаде в прошлом году ребятам не удалось заполучить золото, однако учащиеся привезли домой три серебряные и одну бронзовую медали.

Лучшим из российской команды на IGeo в этом году стал московский школьник по фамилии Коспанов. Ему будет вручена золотая медаль на торжественной церемонии награждения победителей. Серебряную медаль команде принесла москвичка, а бронзовые награды получили ребята из Челябинской области и Пермского края.

Международная географическая олимпиада (IGeo) ежегодно проводится с 1996 года под эгидой Международного географического союза (IGU). Первое соревнование прошло в Гааге. В рамках олимпиады школьники со всего мира состязаются в навыках в области географии. Участники показывают свои знания в письменном тесте, полевом наблюдении и мультимедийном тесте. Все задания предлагаются учащимся на английском языке.

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